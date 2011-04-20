Еврокомиссия предлагает увеличить бюджет ЕС

Европейская комиссия подготовила проект бюджета на 2012 год, который предусматривает увеличение расходов по сравнению с нынешним годом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил на пресс-конференции комиссар Европейского Союза по вопросам бюджетных и финансовых программ Януш ЛЕВАНДОВСКИ.

По словам комиссара, согласно с проектом бюджета, расходы в следующем году составят 132,7 млрд. евро, что на 4,9% больше расходов нынешнего года.

В целом же обязательства по расходам (с учетом программ, рассчитанных на несколько лет) составят 147,4 млрд. евро или на 3,7% больше, чем в 2011 году.

Представляя проект бюджета, Я.ЛЕВАНДОВСКИ назвал его «деликатно сбалансированным актом, объединившим меры по экономии и меры по стимулированию роста для 500 млн. европейцев».

Комиссар подчеркнул, что проект бюджета не предполагает роста административных расходов. Вместе с тем, планируется увеличить расходы на программы, начатые еще в 2007 году.

«Некоторые проекты, которые приносят пользу местным общинам и бизнесу, возможно, никогда не были бы начаты в 2007 году без обязательств финансирования со стороны ЕС. Прекратить их финансирование – немыслимо», - сказал Я.ЛЕВАНДОВСКИ.

Он отметил, что, в частности, ожидается рост выплат в рамках программы исследований (на 13,3% - до 7,6 млрд. евро), а также в структурные фонды и фонд схожести (на 8,4% - до 45,1 млрд. евро).

При этом, по словам комиссара, только 6% всех бюджетных расходов предусматривается потратить на функционирование институтов Евросоюза, а 94% будут возвращены налогоплательщикам в виде различных программ, реализуемых при поддержке ЕС.