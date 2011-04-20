Путин объяснил Госдуме России, чем ЦК отличается от ЧК

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявляет, что в России не будут вводиться ограничения в Интернете.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сегодня заявил, выступая в Госдуме России.

«Знаете, как в шутку спрашивали, чем ЦК отличается от ЧК. ЦК – цыкает, а ЧК - чикает. Мы ничего чикать не собираемся», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, Интернет – это только инструмент для решения важных социальных проблем, а также возможность общения и самовыражения людей.

При этом В.ПУТИН подчеркнул, что «основные ресурсы находятся не в наших руках, а за бугром, точнее за океаном, именно поэтому это вызывает озабоченность некоторых спецслужб». Он уточнил, что речь идет о возможности использования возможностей Интернета для целей, которые противоречат интересам общества и государства.

«Что касается моего личного мнения - не считаю возможным что-либо ограничивать», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, ранее представители Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ РФ заявляли, что ФСБ видит в сервисах Skype и Gmail угрозу национальной безопасности.