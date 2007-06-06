Главу Газпрома госпитализировали – состояние тяжелое

Глава крупнейшей российской компании - "Газпрома" Алексей Миллер уже несколько дней находится в больнице. С субботы Алексей Миллер находится в больнице из-за болезни почек и состояние его тяжелое, рассказал "Ведомостям" знакомый предправления компании. Госпитализация была плановой, но возникли осложнения.

Какое-то время глава "Газпрома" должен находиться под присмотром врачей, сказал пресс-секретарь Миллера Сергей Куприянов. ИТАР-ТАСС в среду он объявил, что состояние Миллера улучшается.

До конца недели исполняющим обязанности предправления "Газпрома" назначен зампред правления и начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Андрей Круглов, сообщает newsru. На экономический форум в Санкт-Петербурге, который пройдет 8-10 июня и где Миллер заявлен в качестве участника, поедут, как и планировалось раньше, четыре из восьми зампредов.

Отставка Миллера не обсуждается, заверили "Ведомости" два сотрудника аппарата председателя совета директоров концерна, первого вице-премьера Дмитрия Медведева, а также чиновник Кремля.