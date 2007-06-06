Главу Газпрома госпитализировали – состояние тяжелое
Отставка пока не обсуждается
|Алексей Миллер
Какое-то время глава "Газпрома" должен находиться под присмотром врачей, сказал пресс-секретарь Миллера Сергей Куприянов. ИТАР-ТАСС в среду он объявил, что состояние Миллера улучшается.
До конца недели исполняющим обязанности предправления "Газпрома" назначен зампред правления и начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Андрей Круглов, сообщает newsru. На экономический форум в Санкт-Петербурге, который пройдет 8-10 июня и где Миллер заявлен в качестве участника, поедут, как и планировалось раньше, четыре из восьми зампредов.
Отставка Миллера не обсуждается, заверили "Ведомости" два сотрудника аппарата председателя совета директоров концерна, первого вице-премьера Дмитрия Медведева, а также чиновник Кремля.