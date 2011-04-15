Войска Каддафи возобновили наступление

В Ливии войска, верные Муамару Каддафи, усилили в пятницу обстрелы позиций повстанцев в городе Мисурата. Сообщается, что в бой были введены танки, сообщает Радио Свобода.

Самолеты НАТО в пятницу наносили удары по целям в ряде городов Ливии, в том числе в Сирте - родном городе Каддафи.

Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил по итогам совещания министров иностранных дел Североатлантического Союза в Берлине, что в ближайшее время к операции в Ливии присоединятся до 10 новых самолетов, способных поражать цели с высокой точностью - во избежание жертв среди мирного населения.