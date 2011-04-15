В Польше снова экспериментируют с правительственным Ту-154

Польские летчики сегодня снова осуществили полет на правительственном самолете Ту-154 в рамках эксперимента, который проводится в ходе расследования причин катастрофы аналогичного самолета 10 апреля прошлого года неподалеку от Смоленска.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши и администрации Малгожата ВОЗНЯК.

„Проводиться очередной полет, во время которого эксперты комиссии должны выяснить следующие элементы дела”, - сказала она.

Пресс-секретарь не уточнила, планировала ли комиссия, которая изучает причины Смоленской катастрофы, сразу несколько экспериментальных полетов Ту-154, но заверила, что второй полет не означает, что первый полет 12 апреля был „неудачным”.

М.ВОЗНЯК также не сообщила, что именно в рамках эксперимента выясняет комиссия, отметив, что детальная информация будет обнародована в окончательном польском отчете о причинах катастрофы.

Пресс-секретарь не исключила продолжения экспериментальных полетов Ту-154.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Польши Ежи МИЛЛЕР, который возглавляет комиссию по изучению причин Смоленской катастрофы, назвал эксперимент со вторым правительственным Ту-154 ключевым для выяснения причин трагедии, который позволит завершить работу над окончательным отчетом причин трагедии. Этот документ планируется обнародовать в мае-июне.

Первый экспериментальный полет правительственного Ту-154 провели 12 апреля.

Ранее представители комиссии заявляли, что эксперимент позволит установить, почему, несмотря на объявленную командиром экипажа команду “уходим” на высоте 100 метров в Смоленске, самолет не успел уйти на „второй круг”.

Согласно стенограмме разговоров в кабине пилотов самолета, который разбился в Смоленске, командир экипажа дал команду „уходим” сразу после прохождения высоты 100 метров за 20 секунд до столкновения с землей. По мнению экспертов, этого времени вполне хватало, чтобы поднять самолет в воздух.

Специалисты считают. что самолет мог разбиться из-за того, что пилоты пытались уйти на „второй круг” в автоматическом режиме, нажав на соответствующую кнопку, которая не сработала из-за нехватки системы ILS на Смоленском аэродроме.

В то же время ряд экспертов высказывали мнения, что этот эксперимент будет безрезультатным, поскольку практически невозможно воспроизвести условия, в которых осуществлял посадку польский правительственный Ту-154 10 апреля 2010 года на аэродроме “Северный” вблизи Смоленска.