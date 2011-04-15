Российская оппозиция через Facebook зовет людей на митинг

Российская оппозиция через социальную сеть «Facebook призывает сторонников выйти на митинг «против произвола и коррупции, за свободные и честные выборы», который пройдет в Москве 16 апреля на Болотной площади.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, митинг инициирует Партия народной свободы «За Россию без произвола и коррупции», лидерами которой являются российские оппозиционеры Борис НЕМЦОВ, Владимир РЫЖКОВ, Владимир МИЛОВ и Михаил КАСЬЯНОВ.

На данный момент 413 пользователей «Facebook» сообщили, что примут участие в митинге, 463 – заявили, что возможно пойдут на митинг, 656 – не пойдут, а 3928 – не ответили.

Как отмечают организаторы, все больше россиян считают, что Россия идет по неверному пути.

«События в арабском мире показывают нам: десятилетия «закупоренной» жизни под властью диктаторов неизбежно оборачиваются беспорядками, революциями, хаосом. Как предотвратить подобный сценарий развития событий в России? Есть только один способ — цивилизованная смена власти через выборы», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что выборы 2011-2012 годов — шанс избежать бурных потрясений в последующие годы. Партия власти делает все, чтобы на выборы в России не попали по-настоящему независимые силы, представляющие народ нашей страны, а не обслуживающие правящих чиновников. Только за последние месяцы власти отказали в регистрации нескольким оппозиционным партиям, представляющим людей разных взглядов, заявляют организаторы.

«Осталась единственная сила, не боящаяся бросить открытый вызов партии воров и жуликов на выборах - Партия народной свободы («За Россию без произвола и коррупции»). В партию уже вступили десятки тысяч россиян», говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что власти будут искать любой предлог, чтобы не допустить новую народную партию до выборов. Если это случится - никакой реальной альтернативы партии воров и жуликов на предстоящих выборах не будет.

«Выйдем 16 апреля на митинг против произвола и коррупции, за свободные и честные выборы! Потребуем зарегистрировать оппозиционные партии! Покажем, что нас много! Вернем себе право выбора!», - призывают организаторы митинга.