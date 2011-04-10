Жители Смоленска почтили память жертв авиакатастрофы 10 апреля

Жители Смоленска - представители ветеранских, молодежных, общественных организаций и первые лица региона во главе с губернатором почтили память жертв авиакатастрофы 10 апреля 2010 г., сообщает РосБизнесКонсалтинг.

В минуту, когда год назад правительственный польский лайнер рухнул на землю, они возложили венки к мемориальному камню, установленному возле военного аэродрома Северный. Затем прошла минута молчания.

Вторым местом памяти погибших членов польского правительства и президента Леха Качиньского стал смоленский костел. К нему с самого утра приходят жители и гости города, чтобы возложить цветы и зажечь траурные свечи. Сегодня в нем будет проводиться католическое богослужение. Костел рассчитан на 6 тысяч прихожан, но службы проходят в часовне рядом с храмом. Здание костела более полувека занято областным архивом и сейчас находится в аварийном состоянии. Сразу после апрельской трагедии начались переговоры о передаче храма в собственность католической церкви. Вопрос в стадии обсуждения.

11 апреля в Смоленске ожидается приезд президентов России Дмитрия Медведева и Польши Бронислава Коморовского. Официальной целью визита глав двух государств заявлено участие в траурных мероприятиях, посвященных годовщине апрельской трагедии под Смоленском. Руководители двух стран также планируют посетить мемориальный комплекс "Катынь".