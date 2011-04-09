Президент Польши не будет возлагать цветы под замененную в России табличку

Президент Польши во время запланированного на 11 апреля визита в Россию не будет возлагать цветы под замененную российскими властями табличку жертвам Смоленской трагедии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Марчин БОСАЦКИЙ на пресс-конференции в Варшаве.

“Не представляю себе, чтобы президент во время визита в Россию возложил цветы к замененной россиянами табличке”, - отметил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что россияне сигнализировали свое неудовлетворение табличкой еще в ноябре прошлого года, но ее замена в ночь перед первыми мероприятиями, посвященными годовщине Смоленской трагедии, стала для поляков неожиданностью.

М.БОСАЦКИЙ отметил, что МИД разделяет неудовлетворение родственников жертв катастрофы, которые назвали замену таблички россиянами “максимально унизительной для поляков”, акцентировав на том, что власти официально не могут протестовать в этом деле.

“Эмоционально мы солидарны с семьями жертв. Знаем, что замена таблички возмущает всех. Однако, формально ее установление не консультировалось ни с российскими властями, ни с польскими. Потому мы не можем официально протестовать”, - объяснил спикер.

“Мы считаем это решение очень плохим и портящим атмосферу не только годовщины трагедии, но и польско-российских отношений в целом”, - прибавил М.БОСАЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, российские власти без ведома поляков прошлой ночью заменили табличку, которая стояла на обелиске жертвам Смоленской катастрофы.

На ней отсутствует упоминание о том, что делегация польских высокопоставленных должностных лиц, погибших в авиакатастрофе, планировала отметить 70-ю годовщину Катыньской трагедии.

11 апреля президенты Польши и РФ Бронислав КОМОРОВСКИЙ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ планировали почтить память в Смоленске и Катыне жертв авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, а также расстрелянных советским НКВД польских офицеров в 1940 году.