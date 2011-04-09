В Нидерландах - стрельба в торговом центре: 6 человек погибли

В Нидерландах 6 человек погибли и 16 человек ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Альфен-ан-ден-Рийн в 25 километрах к юго-западу от Амстердама.

Как сообщает радио «Свобода» со ссылкой на голландские СМИ, по свидетельствам очевидцев, молодой человек, одетый в кожаную куртку и военные брюки, открыл огонь из автомата и через некоторое время покончил с собой, выстрелив себе в голову из пистолета.

Официального подтверждения этой информации пока нет.