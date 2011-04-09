В Нидерландах - стрельба в торговом центре: 6 человек погибли
19:59, 09 апреля 2011Мир
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В Нидерландах 6 человек погибли и 16 человек ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Альфен-ан-ден-Рийн в 25 километрах к юго-западу от Амстердама.
Как сообщает радио «Свобода» со ссылкой на голландские СМИ, по свидетельствам очевидцев, молодой человек, одетый в кожаную куртку и военные брюки, открыл огонь из автомата и через некоторое время покончил с собой, выстрелив себе в голову из пистолета.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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