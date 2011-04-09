У собственника «Межигорья» - крупные неприятности

Иоган Вановитц, директор австрийской фирмы Euro East Beteiligungs Gmbh, которая выступает номинальным собственником резиденции "Межгорье", подозревается в манипуляциях на бирже.

Как написало венское издание Kurier, в связи с этим австрийский Euro Invest Bank был вынужден снять Вановитца с должности.

Его уволили в связи с подозрениям на манипуляцию курсами акций Telekom Austria еще в 2004 году, в котором принимала участие компания Euro Invest Bank. Они выкупили акции перед закрытием биржи и это толкнуло их курс вверх - в результате менеджеры телекома получили бонусов на 9 миллионов евро.

Параллельно Иоган Вановитц был назначен директором австрийской фирмы Euro East Beteiligungs GmbH, которая выступает владельцем 99% акций в фирме "Танталит", по документам владеющей бывшей резиденцию "Межгорье".

При этом Euro Invest Bank на 65% является номинальным учредителем фирмы Euro East Beteiligungs GmbH в интересах неназванного клиента.

Остальные 35% фирмы Euro East Beteiligungs GmbH, которая выступает конечным собственником "Межигорья", принадлежат юристу из Лихтенштейна, который также действует в интересах анонимных клиентов.

Как известно, в резиденции "Межигорье" проживает президент Украины Виктор Янукович.

Украинская правда