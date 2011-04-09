Правительство США чуть не осталось без денег

Американские конгрессмены достигли компромисса в вопросе финансирования государственных расходов. Об этом сегодня сообщил спикер палаты представителей, республиканец Джон Бонер. Благодаря принятию этого решения исчезла угроза остановки деятельности правительства и множества курируемых им программ, пишет РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Reuters.

Президент США Барак Обама, выступая перед прессой сразу после того, как стало известно о достижении согласия в конгрессе, заявил, что компромисс между республиканцами и демократами предотвратил остановку работы правительства. По его словам, успешное решение вопроса о "болезненном" сокращении государственных расходов обезопасило процесс принятия всего бюджета от срыва. Б.Обама подчеркнул, что нынешнее сокращение госрасходов является крупнейшим в истории США.

Согласно проекту, предложенному Б.Обамой, дефицит бюджета крупнейшей в мире экономики должен снизиться до 750 млрд долл. к 2015г. В последующие годы, тем не менее, ожидается возобновление роста этого показателя.

Объем госрасходов предложенного на 2012 г. бюджета составил 3,73 трлн долл., при этом дефицит к 2011-2012 финансовому году снизится до 1,1 трлн долл. Ранее Белый дом увеличил прогноз по росту бюджетного дефицита США в 2010-2011 финансовом году с 1,41 трлн до 1,645 трлн долл.

Республиканская партия США критически отнеслась к новому проекту бюджета страны. По мнению республиканцев, несмотря на снижение дефицита, предложенный проект бюджета не сможет сократить государственные расходы. Представители партии тогда обвинили Б.Обаму в сознательном бездействии относительно высоких расходов госбюджета.