Ан-124 доставят в Японию гигантские насосы для охлаждения реакторов

Гигантские насосы для охлаждения ректоров на АЭС "Фукусима-1" будут доставлены из США в Японию самолетами Ан-124 "Руслан", сообщает Associated Press.

Самолетам, приземлившимся 8 апреля в Атланте и Лос-Анджелесе, предстоит доставить в Японию насосы, произведенные компанией Putzmeister, вес которого превышает 86 тонн. Гигантский насос установлен на 26-колесной автоплатформе. Благодаря "механической руке", длина которой превышает 60 метров, насос позволяет охлаждать реакторы, закачивая воду сверху. Насос оснащен дистанционным управлением, его работу можно контролировать с расстояния более трех километров.

Вылет самолетов с оборудованием для ликвидации аварии на японской АЭС намечен на утро субботы, 9 апреля, по местному времени. Ан-124 доставят груз в токийский аэропорт Нарита.

Насосы, отправляемые из США, могут применяться не только для охлаждения реакторов, но и для заливки аварийных энергоблоков бетоном. Именно насосы Putzmeister, сообщает Associated Press, использовались для заливки бетоном Чернобыльской АЭС после катастрофы 1986 года.

31 марта компания Putzmeister уже отправила один из насосов своего производства - меньшей мощности - в Японию из Германии. Его также доставили из Штутгарта в Токио на борту Ан-124. Тогда сообщалось, что работы по транспортировке насосов из ФРГ и США поручены российской авиакомпании "Волга-Днепр".

На АЭС "Фукусима-1" в результате сильного землетрясения и цунами, произошедших 11 марта, вышла из строя автоматическая система охлаждения реакторов. На АЭС произошли несколько взрывов, радиационный фон вокруг станции значительно превысил допустимые нормы. Ликвидировать последствия аварии компании TEPCO - оператору "Фукусимы-1" пока не удается, напоминает Лента.ру.