Путин и Медведев поссорились из-за Skype?

Представитель ФСБ высказал в пятницу на заседании правительственной комиссии по поводу интернет-сервисов Gmail и Skype не личное мнение, а позицию ведомства. Такую оценку, отвечая на вопрос ИТАР-ТАСС, дал пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков. По его словам, "представители ФСБ не высказывают личных точек зрения".

Ранее в пятницу начальник центра защиты информации и спецсвязи ФСБ Александр Андреечкин заявил, что ФСБ видит в сервисах Skype и Gmail угрозу национальной безопасности. В связи с этим не назвавший себя представитель Кремля критически отозвался о высказываниях чиновника из ФСБ, назвав их "личным мнением".

Зарубежные наблюдатели оценили полемику, возникшую в российских властных структурах как очередной пример разногласий между премьером Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым, замечает Радио Свобода.