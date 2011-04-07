В Газпроме уже знают о планах приватизации Нафтогаза

Создание совместного предприятия между российским газовім монополистом ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" осложняется планируемой приватизацией украинского холдинга. Об этом сообщил журналистам в Москве заместитель главы "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ, передает РИА «Новости»

«Украинские руководители имеют планы по приватизации «Нафтогаза». Мы были в Украине два дня назад, и на справедливый вопрос, что будет входить в активы "Нафтогаза", с учетом того, что ГТС принадлежит государству, мы ответа не получили", - сказал он.

В связи с этим В.ГОЛУБЕВ отметил, что оценка активов для СП затруднительна.

Заместитель главы "Газпрома" напомнил, что украинское законодательство не позволяет отчуждать газотранспортную систему. Соответственно будущим инвесторам "Нафтогаза" трудно оценить перспективы этой компании, подчеркнул он.

Справка УНИАН. В апреле 2010 года в Сочи, по итогам заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ было высказано предложение об объединении ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины".

В декабре 2010 года председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО договорились о создании двух совместных предприятий: по добыче газа из угольных пластов на территории Украины и по разработке структуры Паласа на шельфе Черного моря. Также в декабре 2010 года "Газпром" и "Нафтогаз" подписали меморандум о создании СП для добычи метана из угольных пластов.

В марте 2011 года совет директоров ОАО "Газпром" поручил правлению холдинга продолжить работу с Украиной по созданию совместных предприятий в области добычи углеводородов.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на прошлой неделе заявил, что не исключает частичную приватизацию НАК «Нафтогаз Украины» для оптимизации его работы. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в начале марта говорил, что компания может провести IPO в 2012-2013 годах.

1 апреля 2011 г. министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил, что Кабинет министров Украины намерен продать до 25% акций НАК «Нафтогаз Украины».

«У нас действительно принято принципиальное решение о том, что до 25% акций «Нафтогаза» будет продано на фондовой бирже. И это абсолютно цивилизованный путь, цивилизованный механизм, который предложили наши консультанты – компания Маккензи (юридическая компания Baker & McKenzie – УНИАН)», - сказал министр. По его словам, правительство рассчитывает получить за миноритарный пакет акций НАК «Нафтогаз Украины», по самым пессимистическим прогнозам, 5-6 млрд. долл.

В то же время он отказался оценить точную стоимость компании. По словам Ю.БОЙКО, «Нафтогаз Украины» стоит дороже, чем 10-12 млрд. долл., как оценивают его некоторые эксперты.