В Израиле столкнулись пассажирские поезда: десятки пострадавших

Крупная железнодорожная катастрофа произошла в Израиле. Недалеко от курортного города Нетания столкнулись два пассажирских поезда, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла утром в четверг, 7 апреля, в 100 м от железнодорожной станции на участке между Нетанией и Бейт-Йегошуа. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 60 человек. Все пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, у большинства легкие травмы.

По не установленной пока причине, поезда, двигавшиеся во встречном направлении, оказались на одном пути и врезались. По предварительным данным, причиной аварии могла стать ошибка одного из машинистов.

Сообщается, что скорость поездов была низкой, тем не менее, в результате столкновения первые вагоны обоих поездов получили серьезные повреждения.

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают спецслужбы.