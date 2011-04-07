Каддафи пожелал Обаме победы на президентских выборах

Муаммар Каддафи направил письмо американскому президенту Бараку Обаме. Как подтвердили источники в Белом доме, в своем послании он просит Обаму остановить операцию НАТО. Каддафи называет ее "несправедливой войной против маленьких людей развивающейся страны", сообщает РосБизнесКонсалтинг.

В письме лидер Джамахирии утверждает, что народ его страны пострадал больше морально, чем физически из-за операции НАТО, а демократическое общество невозможно построить, используя оружие и авианалеты. Он вновь отметил, что считает своих оппонентов представителями "Аль-Кайеды".

Каддафи в послании называет Обаму "нашим сыном" и желает ему победы на президентских выборах в 2012 году.