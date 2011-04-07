Польши не хватает многих материалов о Смоленской авиакатастрофе

Польской власти не хватает многих материалов по делу о Смоленской авиакатастрофе, которая год назад унесла жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Польши Леха Качинского.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил министр внутренних дел и председатель польской комиссии, изучающей причины трагедии, Ежи МИЛЛЕР.

„Информационный голод с польской стороны большой”, - сказал он, комментируя передачу российской прокуратурой польским следователям новых материалов по этому делу.

Он назвал необходимым для выяснения причин трагедии проведение эксперимента со вторым правительственным Ту-154, не уточнив, однако, когда именно он может состояться (в феврале польская власть отложила эксперимент из-за поломки самолета. – УНИАН).

Министр также не сказал, когда польские эксперты могут обнародовать свой отчет о причинах Смоленской катастрофы.

„Считаем, что качество намного важнее, чем скорейший срок публикации отчета. Стараемся, чтобы этот срок был максимально коротким, но это не дело ближайших дней”, - отметил Е.МИЛЛЕР.

В свою очередь, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Матеуш МАРТЫНЮК сказал УНИАН, что переданные российскими следователями новые материалы по делу о Смоленской авиакатастрофе будут доставлены в Варшаву сегодня поздним вечером, заметив, что детальные комментарии будут возможны лишь после ознакомления с этими документами.

Он заметил, что, скорее всего, россияне не передали все, о чем просили польские прокуроры, напомнив, что, например, поляки до сих пор не имеют оригиналов „черных” ящиков самолета.

Как сообщал УНИАН, польская прокуратура продолжила до октября 2011 года расследование причин катастрофы правительственного Ту-154, который разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года.

Справка УНИАН. В январе 2011 года эксперты российского МАК - неожиданно для поляков, которые рассчитывали на презентацию общего документа – обнародовали собственный отчет о причинах катастрофы, в котором всю вину возложили на польских пилотов.

Польские эксперты не согласны с основным тезисом россиян, что пилоты под давлением высокопоставленных лиц пытались „любой ценой” посадить самолет, считая, что они по каким-то причинам просто не успели вывести самолет на так называемый „второй круг”.