Франция выдаст Украине чеченца, разыскиваемого за убийство

Суд города По на юго-западе Франции принял решение удовлетворить запрос об экстрадиции в Украину живущего во Франции выходца из РФ Муслима ДЕНИЕВА, которого украинские власти разыскивают по подозрению в убийстве.

Как передает РИА «Новости», уроженец Чечни М.ДЕНИЕВ, получивший в 2010 году французское гражданство, 19 февраля был остановлен полицией в районе По за небольшое нарушение ПДД. В ходе проверки документов сотрудники полиции установили, что украинские власти выдали ордер на арест М.ДЕНИЕВА по подозрению в умышленном убийстве, совершенном группой лиц, которое произошло в марте 2010 года, до получения подозреваемым французского гражданства.

По словам адвокатов М.ДЕНИЕВА, его брат - чеченский боевик, отбывающий в России тюремное заключение по статье "терроризм". Адвокаты опасаются, что в результате выдачи их подзащитного Украине он может оказаться в руках российских властей.

В 2005 году М.ДЕНИЕВ въехал во Францию, где получил политическое убежище. Вместе с женой и тремя детьми он проживает в районе По.

В распространенном сегодня сообщении МВД Украины говорится, что задержанный во Франции россиянин подозревается в совершении в Украине убийства из корыстных побуждений. По данным ведомства, преступление было совершено в марте 2010 года в городе Белая Церковь Киевской области. В международный розыск по каналам Интерпола и по запросу департамента уголовного розыска МВД Украины был объявлен 32-летний гражданин России. Генеральная прокуратура Украины направила во Францию все необходимые для экстрадиции документы.