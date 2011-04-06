Советник Бузека: Украина – один из лучших примеров олигархии в Европе

«Украина – один из лучших примеров олигархии в Европе. У вас произошло практически полное слияние политики и бизнеса, их почти невозможно отделить друг от друга».

Об этом заявил дипломатический советник главы Европарламента Ежи БУЗЕКА Арнольдас ПРАНЦКЕВИЧУС в интервью Lb.ua.

При этом он отметил, что «подобная ситуация была характерна и для других ваших правительств, не только действующего. Отсюда – вывод: украинские олигархи имеют значительное влияние на политику или непосредственно занимаются ею, смешивая политические и бизнес-интересы».

Но, по словам А.ПРАНЦКЕВИЧУСА, «второе наблюдение – с точки зрения ЕС и с учетом опыта евроинтеграции в Центральной и Восточной Европе - такие процессы очень опасным и во многом могут повлиять на «здоровье» демократических структур».

Как отметил советник главы Европарламента, «в нормальном демократическом обществе должно существовать четкое разделение между госслужащими, политическими лидерами и бизнесом. Конечно, необходимо их сотрудничество, это очень важно. Однако, когда все это находится в одних руках, ответственность размывается, отчетность перед обществом практически исчезает. Потенциально это несет большие проблемы, связанные с Конституцией, «здоровьем» политических партий, которым не хватает политической идеологии и которые зачастую руководствуются экономическими интересами, интересами олигарха или частными интересами своих лидеров».

«Такая проблема существовала во многих странах Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к ЕС в 2004 и 2007 гг. И она до сих пор существует. Ее преодоление требует много времени. Впрочем, чем раньше вы начнете заниматься этим, тем проще будет справиться», - подчеркнул А.ПРАНЦКЕВИЧУС.

Как сообщал УНИАН, 29 марта с. г. в Брюсселе был представлен доклад Института Горшенина «Большой украинский бизнес и правительство Украины», в котором отмечалось, что большинство членов украинского правительства – миллионеры.

Так, из 16 членов нынешнего правительства пятеро – Андрей КЛЮЕВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Сергей ТИГИПКО, Юрий БОЙКО и Николай ПРИСЯЖНЮК – являются официальными миллионерами. По ее словам, еще двое – Виктор БАЛОГА и Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ – хотя и не декларируют свои миллионы, однако, де-факто также являются миллионерами.

В докладе отмечается, что ряд министров в правительстве регистрируют свою собственность на близких родственников. Так, Н.АЗАРОВ и Александр ЛАВРИНОВИЧ регистрируют свою собственность на сыновей, а Дмитрий ТАБАЧНИК – на родного брата.

В докладе отмечалось, что за последний год уровень состояния многих правительственных миллионеров значительно возрос: состояние первого вице-премьера А.КЛЮЕВА за 2010 год выросло более чем на полмиллиарда долларов, а состояние вице-премьера С.ТИГИПКО – на 223,6 млн. долларов.

Доклад составлен по информации из открытых источников.