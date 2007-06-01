Покупатель роскошного пентхауса попал в лапы нью-йоркского “Элита-центра”

Алан Бриджес, выплативший 1,2 миллиона долларов в качестве залога за роскошный пентхаус в нью-йоркском небоскребе Trump Tower Tampa, готов подать в суд на американского миллиардера Дональда Трампа, сообщает издание Mlive.com. Поскольку строительство не велось в течение 10 месяцев, Бриджес недоумевает, по какой причине он не может получить залог обратно.

Компания Everett, эксклюзивный брокер проекта, не отвечает на звонки, хотя объект Trump Tower Tampa до сих пор активно рекламируется у нее на сайте. Попытки Бриджеса связаться с руководством компании-застройщика SimDag также не увенчались успехом.

Когда в 2005 году Бриджес вел переговоры о покупке пентхауса площадью около 750 квадратных метров (8000 квадратных футов) общей стоимостью 6,15 миллиона долларов, он должен был выплатить 20 процентов его стоимости наличными и в форме безотзывного аккредитива. Однако до сих пор местонахождение этих денег неизвестно.

Теперь же, когда Трамп 25 мая 2007 года предъявил иск SimDag, обвиняя ее в срыве строительства, и требует исключить свое имя из названия башни, Бриджес решил начать судебное преследование и SimDag, и Everett, и самого миллиардера.

Бриджес, исполнительный директор фирмы GotRack.com, которая предоставляет складские помещения супермаркетам в Тампе и Орландо, - не единственный пострадавший инвестор. Еще несколько покупателей отказались комментировать свой неудачный опыт покупки недвижимости.

Поскольку Бриджес активно занимается благотворительностью, в том числе в Make-A-Wish Foundation и Florida Aquarium, он планировал использовать пентхаус для проведения различных мероприятий по сбору средств для этих организаций.

Инвестиции в строительство 52-этажного жилого здания Trump Tower Tampa (Башня Трампа в Тампе) высотой 181 метр составили 309 миллионов долларов.

Лента.ру