Протесты в Йемене набирают силу

По информации государственного телевидения Йемена, три человека погибли в столице страны Сане в ходе столкновений между сторонниками президента Али Абдуллы Салеха и солдатами, перешедшими на сторону оппозиции. Еще пятнадцать человек были ранены.

Корреспондент Би-би-си в Сане передает, что число протестующих неуклонно растет. Они установили палатки на дороге, ведущей к президенскому дворцу.

Столкновения возобновились также в городе Таиз. По словам очевидцев, снайперы на крышах открыли огонь по демонстрантам. Это произошло через несколько часов после нападения на участников марша протеста, в результате которого пострадали сотни человек.

По меньшей мере пятнадцать человек были убиты в Таизе в понедельник, когда силы безопасности открыли огонь по манифестантам.