Лукашенко надеется на улучшение отношений с Польшей

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО надеется на улучшение отношений с властями Польши, которые в январе 2011 года запретили ему въезд в страну после силового разгона акций протеста в Минске в декабре 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил во время приема верительных грамот у нового посла Польши в Беларуси Лешка ШЕРЕПКИ.

"Я бы хотел, чтобы мы могли, собственно, с вашим участием, направить наши отношения в лучшую сторону. Мы готовы к этому ", - сказал А.ЛУКАШЕНКО, которого цитируют польские СМИ.

Также Президент Беларуси, который неизменно правит страной с 1994 года, назвал ключевой целью внешней политики возобновление сотрудничества с Польшей "на равноправных началах и взаимоуважении".

При этом он подчеркнул, что Беларусь является суверенным государством и в дальнейшем будет любой ценой отстаивать свою независимость.

"Если в Польше и других государствах будут понимать эту важнейшую для нас вещь, то мы всегда выстроим наши отношения во второстепенных делах. Всегда сможем отойти от того, что сейчас накопилось", - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, польские власти в начале этого года запретили Президенту Беларуси и ряду белорусских высокопоставленных чиновников въезд в страну из-за жестокого разгона демонстрантов в Минске, протестовавших против фальсификаций на президентских выборах.

После этого Минск и Варшава несколько раз обменялись острыми заявлениями, а некоторые аналитики стали говорить, что попытки Польши, направленные на включение Беларуси в программы сотрудничества с Европейским союзом потерпели поражение.

Беларусь, в частности, входит в программу ЕС "Восточное Партнерство", создание которой инициировали Польша и Швеция. Среди других участников "Восточного партнерства" - Украина, Грузия, Азербайджан, Молдова и Армения.