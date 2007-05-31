Ющенко дал интервью на хорватском телевидении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает важность сотрудничества Украины и Хорватии в таких сферах как самолёто- и машиностроение.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.Ющенко, находясь с визитом в Хорватии, сегодня в Загребе дал интервью Первому каналу хорватского государственного телевидения «ХРТ-1».

Среди главных тем интервью – внутриполитическая ситуация в Украине и урегулирование парламентского кризиса, внешнеполитические приоритеты Украины и евроинтеграционные стремления, двусторонние отношения Украины и Хорватии.

Говоря о взаимоотношениях Украины с Хорватией, В.Ющенко отметил важность сотрудничества двух стран в таких сферах как самолёто- и машиностроение, медицина, фармакология, в туристической отрасли, сотрудничество по перестройке инфраструктуры, в частности, в контексте подготовки Украины к проведению чемпионата Евро-2012, а также военно-техническое сотрудничество.

Президент Украины сегодня в Загребе встречался с премьер-министром Республики Хорватия Иво САНАДЕРОМ. Стороны, в частности, обсудили сотрудничество Украины и Хорватии в сфере инвестиций, в области образования, медицины и фармакологии.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, речь шла об инвестиционных проектах, об открытии в Украине больницы «Магдалена», проект которой курирует правительство Хорватии.

Затрагивался вопрос о создании благоприятных условий для украинского бизнеса в Хорватии.

В.Ющенко и И.САНАДЕР также обсудили тему приобщения Украины к зоне свободной торговли стран Центральной Европы.

Среди других тем, о которых шла речь на встрече, – поддержка украинского национального меньшинства в Хорватии и хорватского – в Украине.

Стороны также договорились об обмене во время летнего периода студентами, изучающими хорватский и украинский языки, для языковой практики.

Президент Украины пригласил И.САНАДЕРА принять участие в саммите ГУАМ, который состоится в июне в Баке. В свою очередь, премьер-министр Хорватии пригласил В.Ющенко на саммит стран-кандидатов на вступление в НАТО, которое состоится в Дубровнике.