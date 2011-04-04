На "Фукусиме-1" в радиоактивную воду добавили краситель

В резервуар второго энергоблока японской АЭС "Фукусима-1" добавлен краситель для выявления места утечки радиоактивной воды. Такое решение приняло руководство оператора аварийной станции Tokyo Electric Power Co. (TEPCO). Как отметили представители компании, всего в резервуар добавлено 13 кг порошка, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на агентство Kyodo.

Накануне стало известно, что специалистам TEPCO не удается остановить утечку радиоактивной воды из трещины в техническом резервуаре, расположенном вблизи второго реактора АЭС. Работы по заливке трещины бетоном решено прекратить - смесь до сих пор не затвердела, и вода продолжает вытекать в море. В настоящее время TEPCO начала закачивать в трещину поглощающий воду полимерный раствор.

Утечка воды, зараженной радиоактивными веществами, была обнаружена 2 апреля 2011 г. в шахте силовых кабелей, недалеко от водозабора второго реактора. Приборы показали, что уровень радиации в районе шахты составляет 1 тыс. миллизивертов в час.