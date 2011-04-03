Идут бои за главный город Кот д'Ивуара

Бои за Абиджан, главный город Кот д`Ивуара, не утихают. Войска, поддерживающие Уаттару (официальная столица Ямусукро с 1 апреля в их руках), пытаются захватить ключевые объекты в городе - президентский дворец и государственную телестанцию. Однако силы Гбагбо оказывают яростное сопротивление.

Абиджанцы из-за жестоких боев не могут покидать дома, запасы продовольствия истощаются, а в некоторых районах отключают электричество.

1 апреля миротворцам ООН удалось без боя занять расположенный близ Абиджана крупнейший аэропорт после того, как глава военной охраны аэропорта перешел на сторону избранного президента. Еще раньше поддерживать действующего президента страны Лорана Гбагбо отказался начальник штаба его войск.

Мировое сообщество признало победу Уаттары на президентских выборах в декабре минувшего года. Гбагбо, однако, отказывался передать власть.