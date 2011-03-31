Названы лауреаты премии Горбачева

Лауреатами премии президента СССР Михаила Горбачева стали создатель Всемирной сети (WWW) Тим Бернерс-Ли и основатель телеканала CNN Тед Тернер, сообщает Лента.ру со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Кроме того, обладателем премии Горбачева стал кенийский инженер Эванс Вадонго (Evans Wadongo), изобретатель лампочек, работающих на солнечных батареях, которые призваны заменить в Кении керосиновые лампады. Ранее Вадонго стал одним из "героев 2010 года" по версии CNN.

Церемония вручения первой премии "Человек изменивший мир" прошла в лондонском Альберт-Холле. После вручения награды состоялся благотворительный концерт, на котором выступили, в числе прочих, Ширли Бейси (Shirley Bassey), Брайан Ферри (Bryan Ferry), Андрей Макаревич и Хор Турецкого. Доходы от мероприятия, сумма которых оценивается в 5 миллионов фунтов стерлингов, поделят фонд Михаила Горбачева и фонд Macmillan Cancer Support, занимающийся помощью больным раковыми заболеваниями.

Торжества были приурочены к юбилею первого президента СССР: Горбачеву исполнилось 80 лет 2 марта.