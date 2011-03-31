Войска Каддафи громят и гонят повстанцев

00:16, 31 марта 2011
Мир
3258

Бенгази снова под угрозой

Войска Муамара Каддафи вновь готовятся штурмовать города Адждабия и Бенгази на востоке Ливии - после того, как отряды повстанцев под их ударами отступили на сотни километров, оставив города Рас-Лануф и Марса-эль-Брега, сообщает Радио Свобода.

По поступающим из Ливии сообщениям, у повстанцев ощущается нехватка вооружений и боеприпасов. Их представители накануне обратились за помощью в поставках вооружения к странам международной коалиции, участвующим в операции по установлению над Ливией бесполетной зоны.

США и Великобритания не исключили возможности поставок оружия ливийской оппозиции. Россия и Китай выступают против этого.

Самолеты коалиции в среду наносили удары по войскам Каддафи в районе Рас-Лануфа.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter