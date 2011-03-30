Польша обещает либеральные условия легализации нелегалов
Таких около 50 тыс. человек?
Подготовленный польской властью новый закон об иностранцах предусматривает достаточно либеральные условия легализации нелегалов.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Департамента миграционной политики Министерства внутренних дел и администрации Польши Кшиштоф ЛЕВАНДОВСКИЙ.
«Во время дискуссий о будущей легализации отстаивали позицию, что не стоит устанавливать какие-то очень особенные условия», - отметил он.
К.ЛЕВАНДОВСКИЙ назвал главной идеей будущей легализации предоставления возможности легализовать статус тем людям, которые долгое время связаны с Польшей, уже интегрированы в польское общество. „Центр жизни которых переместился в Польшу”, - объяснил он, отметив, что речь, например, может идти о тех, кто постоянно здесь работает.
Собеседник агентства сказал, что окончательные условия легализации будут определены в редакции закона, который примет Сейм, что, по его мнению, может произойти уже в 2011 году.
Представитель МВД также назвал преувеличенными данные о якобы полмиллионе нелегалов в Польше, отметив также, что украинцы не являются самой большой группой среди нелегалов.
”В Польше легально живут почти 100 тыс. иностранцев, не может быть так, что на каждого легального есть 5 нелегалов”, - сказал он.
По его оценкам, реальное количество нелегалов составляет около 50 тыс. человек, по меньшей мере 20 тыс. из которых – это граждане Вьетнама и Армении.
К.ЛЕВАНДОВСКИЙ отметил, что в упоминавшиеся полмиллиона, скорее всего, вписывают лиц, имеющих легальный статус пребывания (визу или разрешение на пребывание), но работающих нелегально в “серой” сфере (без подписания контракта, чтобы избежать уплаты налогов).
"В действительности такие люди, согласно определению европейского законодательства, не являются нелегалами", - отметил он, подчеркнув, что в “серой” сфере работают также многие поляки.
К.ЛЕВАНДОВСКИЙ добавил, что собственно в этой сфере украинцы, без сомнения, являются лидерами, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что именно граждане Украины получают больше всего заявок на трудоустройство в Польше (более 90% заявок, или 170 тыс. в 2010 году – УНИАН).
Как сообщал УНИАН, группа украинок в прошлом году инициировала акцию ради легализации нелегальных мигрантов в Польше, которую поддержали также граждане других государств.
По данным экспертов, предыдущими легализациями, которые польская власть проводила в 2003-м и 2007 годах, из-за слишком жестких условий воспользовалось лишь около 2,6 и 1,3 тыс. человек, соответственно.