НАТО: среди ливийских повстанцев могут быть и люди "Аль-Каиды"

Повстанческие силы, борющиеся с режимом Муамара Каддафи в Ливии, могут включать в себя боевиков из "Аль-Каиды" и ливанского шиитского движения "Хезболлах", заявил Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, выступая перед Сенатом США.

"Мы тщательно изучаем состав (повстанческих формирований) и конкретных лиц - лидеров этих оппозиционных сил", - цитирует Reuters слова Ставридиса.

Он также добавил, что разведданные свидетельствуют, что есть "сигналы потенциального присутствия (среди повстанцев) "Аль-Каиды"и "Хезболлах". "Однако на данный момент я не могу сказать, что (в оппозиции) есть ощутимое присутствие "Аль-Каиды"или другой террористической организации", - сообщает РИА Новости.