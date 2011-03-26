В Лондоне сотни тысяч человек вышли на улицы

Более 100 тыс. человек вышли на улицы Лондона на демонстрацию британских профсоюзов в знак протеста против программы сокращения государственных расходов, объявленной в 2010 году коалиционным правительством Великобритании.

Как передает РИА «Новости», шествие началось в 11 часов по местному времени по набережной Виктории, откуда его участники проследовали по центру Лондона в Гайд-парк, где намечено проведение митинга.

В числе ораторов - лидер Лейбористской партии Великобритании Эд МИЛИБЭНД. На данный момент акция под названием "Марш за альтернативу" проходит без агрессии и беспорядков. Оспариваемый оппозицией план правительства по сокращению госсрасходов рассчитан на ближайшие четыре года.

Как сообщалось, в октябре 2010 года британское правительство обнародовало планы урезания госрасходов в ближайшие пять лет более чем на 80 млрд. фунтов стерлингов для борьбы с катастрофически растущим внутренним долгом страны. Наиболее ощутимым социальным последствием данной программы может стать сокращение около 500 тыс. рабочих мест в бюджетном секторе экономики. Именно тогда британский конгресс профсоюзов TUC объявил о планах провести самую масштабную за 20 лет общенациональную демонстрацию протеста в Лондоне.