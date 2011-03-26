Саакашвили обещает отпор "наемникам, готовым впустить врага"

В Грузии есть люди, которые готовы впустить в Тбилиси войска чужой страны, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с полицейскими в пятницу.

«Есть отдельные люди, у некоторых из которых претензии называться политиками. Они уже махнули рукой на то, что когда-нибудь завоюют поддержку своего народа и с нетерпением ждут того момента, когда в Тбилиси войдут войска чужой страны, и этим собираются получить должности», - цитирует Саакашвили «Грузия Online».

По его словам, у Грузии есть эффективное правительство, эффективная служба безопасности, структуры МВД, которые «научились раскрывать преступления на высоком уровне и давать достойный ответ агрессивным элементам и их наемникам».

Саакашвили не называл имен, однако, ранее некоторые грузинские политики, в том числе, экс-премьер Ногаидели и экс-спикер парламента Бурджанадзе проводили встречи с российскими официальными лицами, замечает Газета.ру.