Власти Ливии согласились с программой выхода из кризиса

Власти Ливии согласились с положениями пяти пунктов программы Африканского союза по разрешению кризиса в стране. Эту программу (так называемую "дорожную карту") разработал специально созданный Африканским союзом комитет по разрешению кризиса в Ливии. Об этом заявил председатель комитета Жан Пинг, который встречался с главой ливийской делегации Ахмедом Зуни, передает "Синьхуа".

Первым пунктом "дорожной карты" является обеспечение защиты гражданского населения Ливии и прекращение боевых действий, сообщает РосБизнесКонсалтинг. Второй предписывает оказать гуманитарную помощь пострадавшим людям - как ливийцам, так и иностранным рабочим, оказавшимся на территории Ливии во время боевых действий. Третий пункт предписывает начать переговоры со всеми ливийскими партиями и движениями с целью поиска путей выхода из сложившегося кризиса. Четвертый пункт предусматривает учреждение и поддержание в Ливии режима переходного периода. Пятый пункт "дорожный карты" предписывает проведение политических реформ в стране, которые отвечали бы желаниям ливийского народа.