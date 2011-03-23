ЕС призывает власти Сирии найти виновных в смерти манифестантов

Европейский Союз призывает власти Сирии воздержаться от жестокости по отношению к мирным гражданам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН от имени ЕС.

«ЕС выражает глубокую обеспокоенность и решительно осуждает жестокие репрессии, включая использование боевого оружия против мирных протестов в разных местах Сирии в последние дни, которые привели к гибели нескольких демонстрантов, ранениям и случайным арестам, что недопустимо», - отмечается в заявлении.

ЕС призвал власти Сирии прислушаться к законным чаяниям людей, и ответить на них, в том числе, путем политического диалога и реформ.

«ЕС ожидает, что Следственный комитет, созданный Министерством внутренних дел после жестоких репрессий в городе Дараа обеспечит привлечение к ответственности тех, кто виноват в смертях и ранениях мирных манифестантов», - подчеркивается в заявлении.

ЕС также призвал Сирию уважать ее международные обязательства в области защиты прав человека и фундаментальных свобод.

Беспорядки в стране начались в пятницу, после того как полиция открыла огонь по участникам мирной акции протеста в Дараа, требовавшим освобождения 15 детей, арестованных за протестные граффити. В течение следующих двух дней власти блокировали город, позволяя желающим покинуть его, но никого не впуская, в то время как тысячи разгневанных людей вышли на демонстрации, приведшие к беспорядкам.