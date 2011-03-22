В Каире горит здание МВД

В столице Египта Каире горит одно из зданий комплекса Министерства внутренних дел (МВД), передает Reuters.

По словам источника агентства, пожар может быть связан с забастовкой сотрудников правоохранительных органов, требующих повышения зарплаты и улучшения условий труда. "Скорее всего, это связано с акцией протеста, однако горит не само здание МВД", - добавил представитель египетского ведомства.

Как сообщают местные СМИ, пожар пока не удается потушить. Кроме того, сообщается, что уже есть как минимум один пострадавший.

Представители правоохранительных органов начали расследование происшествия.

Демонстрации сотрудников полиции, отмечает РосБизнесКонсалтинг, прошли сегодня в нескольких городах и провинциях Египта. В частности, в провинции Шаркия во время подобной демонстрации армия была вынуждена открыть стрельбу в воздух. По некоторым данным, в ходе акций протеста легкие ранения получили трое полицейских.