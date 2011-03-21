В Германии едва не разбился вертолет Ангелы Меркель

Служебный вертолет канцлера Германии Ангелы Меркель едва не разбился после того, как во время полета у него отказал двигатель, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse. Как отмечается, инцидент произошел еще в среду, 16 марта, однако в ведомстве канцлера его подтвердили только сейчас.

Вертолет типа Superpuma 332 доставил Ангелу Меркель в город Оффенбург. На обратном пути, когда машина находилась над Обершлайсхаймом, у нее отказали сразу две турбины. Вертолет начал падать. Команде удалось запустить двигатель лишь в ста метрах от земли и предотвратить катастрофу.

В момент инцидента Меркель на борту не было. Причины произошедшего остаются неизвестными. Полиция и федеральная служба расследования происшествий на воздушном транспорте выясняют обстоятельства дела. Отмечается, что вертолет был фактически новым: в распоряжение федеральной полиции он поступил лишь в декабре прошлого года.