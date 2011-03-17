Из Беларуси выдворили руководителя международной наблюдательной миссии

Вчера в Минске задержан правозащитник, руководитель Международной наблюдательной миссии Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси, гражданин Российской Федерации Андрей ЮРОВ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник руководителя миссии Михаил КАМЕНЕВ.

По его словам, 16 марта в 21:00 в квартиру в Минске, где находился А.ЮРОВ, пришли сотрудники милиции. Диалог правозащитника с сотрудниками правоохранительных органов происходил на лестничной площадке, поскольку отсутствовал ордер для доступа в помещение. Сотрудники сообщили, что А.ЮРОВ якобы находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Республику Беларусь, и его отвезли в РУВД Советского района Минска, где был составлен протокол о нарушении запрета на въезд в страну.

"Между Россией и Беларусью отсутствует граница. Паспортный контроль в аэропорту существует, однако никаких сообщений относительно нежелательности пребывания Андрея в Беларуси со стороны контролирующих органов не поступало", - сообщили в Международной наблюдательной миссии Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси.

Как рассказал М.КАМЕНЕВ, А.ЮРОВ провел ночь в камере, а сегодня утром его отпустили с предписанием в течение 24 часов покинуть территорию Беларуси.

По информации международной наблюдательной миссии, въезд в Республику Беларусь А.ЮРОВУ запрещен по линии КГБ до 2013 года в связи с "вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

"Появление гражданина Российской Федерации, международного правозащитника, который не совершал никаких противоправных действий, в списках невъездных мы расцениваем как давление на правозащитников и свидетельства прямого пренебрежения своими обязательствами в рамках ОБСЕ со стороны Беларуси", - заявляют в международной наблюдательной миссии.

Справка УНИАН. Председатель Международной наблюдательной миссии Андрей ЮРОВ находился на территории Республики Беларусь в качестве правозащитника, выполняя правозащитные функции по поручению Комитета международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси.

Ранее въезд на территорию Беларуси был запрещен помощнику представителя Международной наблюдательной миссии, гражданину Украины Максиму КИЦЮКУ.