Немцы призывают Ющенко и Януковича не горячиться
Президентство ЕС беспокоится всё больше
Немецкое президентство ЕС призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА ощущать ответственность за развитие ситуации в стране и вернуться к столу переговоров.
Об этом говорится в заявлении президентства, текст которого передан УНИАН.
“Президентство ЕС с растущим беспокойством наблюдает за развитием событий в Украине”, - отмечается в заявлении.
“Необходимо сделать все, чтобы найти немедленно мирное и консенсусное решение”, - отмечается в документе.
В заявлении также отмечается, что договоренности от 4 мая по организации парламентских выборов означали значительный прогресс, на базе которого и нужно продолжать работу.
Президентство также призывает все ответственные лица дистанционироваться от каких-либо мероприятий, которые бы могли бы привести к эскалации противостояния, в частности, от втягивания в конфликт вооруженных сил безопасности.