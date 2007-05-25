Немцы призывают Ющенко и Януковича не горячиться

Немецкое президентство ЕС призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА ощущать ответственность за развитие ситуации в стране и вернуться к столу переговоров.

Об этом говорится в заявлении президентства, текст которого передан УНИАН.

“Президентство ЕС с растущим беспокойством наблюдает за развитием событий в Украине”, - отмечается в заявлении.

“Необходимо сделать все, чтобы найти немедленно мирное и консенсусное решение”, - отмечается в документе.

В заявлении также отмечается, что договоренности от 4 мая по организации парламентских выборов означали значительный прогресс, на базе которого и нужно продолжать работу.

Президентство также призывает все ответственные лица дистанционироваться от каких-либо мероприятий, которые бы могли бы привести к эскалации противостояния, в частности, от втягивания в конфликт вооруженных сил безопасности.