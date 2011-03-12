На АЭС Фукусима-1 повысился уровень радиации

07.31На АЭС Фукусима-1 повысился уровень радиации

Сотрудники, проводящие работы на АЭС "Фукусима-1", отведены в безопасное место из-за повышения уровня радиации в пределах станции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Киодо и японское Агентство по атомной безопасности.

Как сообщили представители агентства ранее на пресс-конференции, уровень радиации в пределах территории станции скачет - то понижается, то повышается.

Через час, после того как был зафиксирован спад высокого уровня радиации, сотрудникам разрешили вернуться на свои рабочие места, говорится в сообщении Reuters.

После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2".

Начиная с субботы, на АЭС "Фукусима-1" произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках и пожар на четвертом энергоблоке. Специалистам пришлось стравливать пар и закачивать в реакторы морскую воду, однако из-за отказа насосов уровень охлаждающей жидкости не удается удержать на необходимом для охлаждения топливных стержней уровне.

В понедельник вода полностью перестала закрывать топливные сборки, что создало угрозу их плавления. Во вторник компания-оператор TEPCO сообщила, что уровень охлаждающей жидкости во втором реакторе постепенно поднимается. В результате аварии уровень радиационного фона в районе станции значительно повысился, что вынудило власти начать эвакуацию людей из зоны радиусом 20 километров. Полеты над станцией в радиусе 30 километров запрещены.

15 МАРТА

18:06 Глава МИД Японии:Уровень радиации на четвертом реакторе "Фукусима-1" опасен для здоровья

Уровень радиационного фона после пожара на четвертом реакторе японской АЭС "Фукусима-1" может угрожать здоровью населения.

Об этом министр иностранных дел Японии Такзаки МАЦУМОТО заявил в ходе пресс-конференции, которая прошла по окончании встречи глав МИД "большой восьмерки" в Париже, передает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

"На четвертом реакторе (АЭС "Фукусима-1") был пожар, радиационный фон (в районе АЭС) может быть опасен для здоровья людей", - сказал министр.

"Что касается третьего реактора, мы пытаемся охладить его, и мы попросили население, находящееся в районе 20 километров от АЭС, эвакуироваться, а тех, кто живет на расстоянии 30 километров, не выходить из дома. Ситуация по-прежнему тяжелая. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему", - добавил Т.МАЦУМОТО.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0. По уточненным данным, число погибших и пропавших без вести при разрушительном землетрясении превысило 10 тысяч человек.

После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на находящихся в сильно пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2". Начиная с субботы, на АЭС "Фукусима-1" произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках и пожар на четвертом энергоблоке. Уровень радиационного фона в районе станции и на территории префектур Фукусима и Ибараки значительно повысился.

13:50 В разрушенной землетрясением и цунами Японии проснулся вулкан

Вулкан Синмоэ проснулся после временного затишья на юго-западе Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Джихан.

В воздух на высоту до четырех километров летят пепел и камни. Специалисты присвоили вулканической активности три из пяти баллов по шкале опасности.

Власти префектуры Миядзаки, где расположен вулкан, призывают жителей держаться как можно дальше от Синмоэ. Из опасной зоны эвакуируют людей.

Синмоэ находится в 1500 километрах от района землетрясения. С начала этого года он извергался более десяти раз. Специалисты еще не установили доподлинно, стало ли причиной извержения вулкана сильнейшее в истории страны землетрясение и последовавшее за ним цунами.

10:28 Пятый и шестой реакторы АЭС «Фукусма-1» начали нагреваться

Температура пятого и шестого реакторов аварийной японской АЭС "Фукусима-1" "немного повышается", сообщило во вторник агентство Киодо со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Юкио Эдано.

"Незначительное повышение температуры. На это необходимо обратить внимание", - сказал он на пресс-конференции.

По данным Киодо, имеют место сбои в работе системы охлаждения реакторов.

9:30 Пожар в хранилище ядерных отходов на АЭС "Фукусима-1" потушен

Пожар в хранилище отработанного ядерного топлива (ОЯТ) на аварийной японской АЭС "Фукусима-1" уже потушен, передает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на полученную Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию из Токио.

Ранее агентство сообщило о пожаре в резервуаре для ОЯТ на четвертом энергоблоке, который на станции также выполняет функции хранилища отработанных отходов. Во вторник во время ликвидации пожара на данном блоке, завершившейся примерно к 11.00 по местному времени, генсек правительства Японии Юкио Эдано заявлял, что власти страны отвергают возможность возгорания находящегося в хранилище ОЯТ.

По данным МАГАТЭ, в результате пожара, который был вызван взрывом скопившегося в блоке водорода, произошла утечка радиации в атмосферу, сообщает РИА Новости.

05:13 На четвертом блоке АЭС "Фукусима-1" - пожар и выброс радиации

Из-за пожара на четвертом блоке АЭС "Фукусима-1" произошел выброс радиации, сказал премьер-министр Наото Кан в экстренном телеобращении к народу: "Из-за произошедших взрывов водорода и пожара на четвертом блоке АЭС "Фукусима-1" произошла утечка радиации. Остается опасность еще большей утечки. В этой связи я обращаюсь к населению, эвакуированному из районов в радиусе 20 километров от станции, не пересекать границ зоны. Те, кто живет в радиусе от 20 до 30 километров от станции, просьба не выходить на улицу, закрыть окна и двери", - приводит его слова РИА "Новости".

14 МАРТА

17:04Правительство Японии: топливные сборки на Фукусиме-1 могут расплавится

Вероятность плавления топливных сборок на всех трех реакторах японской АЭС "Фукусима-1" высока.

Это подтвердил на ежевечерней пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО, передает РИА «Новости».

"Вероятность плавления (топливных сборок) высока. Вероятность для всех (трех реакторов) одинакова", - цитирует слова Ю.ЭДАНО агентство Jiji.

При этом Ю.ЭДАНО отметил, что угрозы воздействия радиации на людей в настоящее время нет. "Мы проводим тщательный мониторинг. Вероятность того, что влияние (радиоактивное) распространится на людей, нет", - подчеркнул представитель Кабмина Японии.

В свою очередь замглавы компании-оператора АЭС Tokyo Electric Company (TEPCO) ранее заявил японскому телеканалу TBS о том, что ситуация с охлаждением второго реактора АЭС "Фукусима-1" "крайне тяжелая".

В понедельник утром на японской АЭС «Фукусима-1» произошел второй взрыв на третьем энергоблоке. Реактор, по данным властей, не пострадал. Официальные лица уже сообщили об угрозе третьего взрыва – на втором реакторе отключилась система охлаждения.

15:00 Немецкий эксперт: Фукусиму можно сравнивать с Чернобылем

Немецкий физик и медик Себастьан Пфлугбайль, один из немногих экспертов, который проводил инспекцию саркофага в Чернобыле, уверяет, что плавление топливных стержней в Японии и плавление топливных стержней и взрыв реактора в Чернобыле - это события одного класса, которые приводят к массовым выбросам радиации.

В разговоре с Deutsche Welle он рассказал, к каким последствиям может привести плавление топливных стержней: "Разрушается оболочка реактора. И все радиоактивные изотопы, что внутри, попадают в окружающую среду. В воздух попадают легкие радионуклиды. Возможно, не будет пожара, как это было в Чернобыле. Тогда радиоактивные вещества не будут занесены на десятикилометровую высоту и не распределятся над всем северным полушарием, как во время Чернобыльской катастрофы. По-видимому, следует ожидать, что в этот раз радиоактивное загрязнение ограничится локальной территорией, скажем радиусом в 500 километров, но в то же время оно будет намного сильнее. Это будет иметь фатальные последствия для Японии, где плотность населения значительно выше, чем в районе Чернобыля".

12:45 Премьер Японии: нет никаких оснований говорить о «новом Чернобыле»

В воскресенье, 13 марта, японские власти работали над тем, чтобы избежать краха трех ядерных реакторов в центре Фукусима Даичи, пострадавших от землетрясения и цунами в пятницу, 11 марта, в результате которого, по всей вероятности, на севере страны погибло около 10 000 человек.

Об этом сообщает телеканал France 24.

Другая проблема произошла в ночь с воскресенья на понедельник на станции в префектуре Ибараки, всего в 120 км к северу от Токио: перестал работать насос системы охлаждения второго реактора. Эта АЭС Токай известна по ядерной аварии 1999 года.

Премьер-министр Японии Наото КАН на пресс-конференции заявил, что землетрясения и его последствия - цунами, ядерные аварии – стали худшим кризисом на архипелаге со времен Второй мировой войны, однако подчеркнул, что нет никаких оснований говорить о «новом Чернобыле».

Около двух миллионов домов на севере страны, где температура воздуха зимняя, продолжают оставаться без электричества, также в 1,4 млн. домах не работает водопровод. Сотни тысяч людей были эвакуированы после землетрясение из пострадавших районов, в том числе около 140 000 - из района станции Даичи. Для оказания помощи были мобилизованы сто тысяч японских солдат, что вдвое превышает число, объявленное ранее.

Мобилизовано и международное сообщество: около 70 стран предложили или уже направили в Японию помощь, в частности десятки спасательных команд, еще 17 команд готовы к отправке.

В то же время опасения по поводу ситуации в реакторе станции Фукусима остаются. Персонал станции, находящейся в 240 км к северу от Токио, работает над тем, чтобы предотвратить плавление топливных элементов второго и третьего реактора, для чего морская вода будет вводиться в реактор №2, как это делается на реакторе №3.

Результатом землетрясения стал и спад экономической активности в Японии. Так, электронный гигант Sony приостановил работу восьми заводов, один из которых был затоплен в результате цунами. Все производство было прекращено на четырех сборочных заводах Nissan, - и это только два примера из длинного списка предприятий, пострадавших в большей или меньшей степени.

Что касается оценки в 10 000 погибших, то она, вероятно, будет пересмотрен в сторону увеличения, т.к. помощь еще не достигла некоторых пострадавших районов. Портовый город в префектуре Мияги Минамисанрику, который насчитывал 17 500 жителей, был практически разрушен, и о половине населения нет никакой информации.

04.55 На третьем реакторе АЭС Фукусима произошел взрыв

На третьем реакторе АЭС "Фукусима" произошел взрыв. Как считают специалисты комитета обеспечения безопасности министерства экономики Японии, это взорвался водород, скопившийся под крышей реактора, сообщает телекомпания NHK.

Сам реактор и его защитная оболочка не повреждены, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано на экстренной пресс-конференции.

Аналогичный взрыв произошел на первом реакторе АЭС в субботу, напоминает РИА "Новости". Реактор и защитная оболочка не пострадали, однако в районе реактора было зафиксировано временно повышение радиации до 1015 микрозивертов в час (дозой облучения, вызывающей такие симптомы как рвоту, считается доза в одну тысячу миллизивертов, то есть в тысячу раз больше, чем была зафиксирован на станции).

В настоящее время уточняется состояние реактора и его оболочки. Информации об утечке радиации или повышении радиационного фона нет.

13 МАРТА

18:24Япония объявила чрезвычайное положение еще на одной АЭС

Япония объявила режим чрезвычайной ситуации на АЭС "Онагава", расположенной в префектуре Мияги, наиболее пострадавшей в результате землетрясения и цунами.

Как передает Лента.ру, об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

На станции введен первый (самый низкий) уровень опасности по семибалльной шкале. Такое решение принято в связи с повышением радиационного фона в окрестностях АЭС. Источник радиации устанавливается. Японские власти заверили, что все три реактора "Онагавы" находятся под контролем специалистов.

На атомной станции "Фукусима", где в результате землетрясения и цунами произошел взрыв, продолжаются работы по охлаждению реакторов. В ночь на воскресенье на АЭС было зафиксировано повышение уровня радиации, однако, по сообщению агентства "Киодо", примерно в течение часа радиационный фон снизился до нормальных значений.

Энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO) заверила, что уровень радиации в окрестностях "Фукусимы" не представляет непосредственной угрозы для здоровья людей. В метеорологическом агентстве Японии отметили, что ветер в ближайшее время по-прежнему будет сносить радиоактивные вещества в сторону океана.

16:23 МАГАТЭ:Ситуация на АЭС Фукусима-1 остается «стабильно сложной»

По состоянию на утро 13 марта с.г., согласно официальному сообщением МАГАТЭ, на площадке аварийной АЭС Фукусима-1 (Fukushima-Daiіchi) в Японии ситуация остается стабильно сложной. Об этом говорится в сообщении на сайте Госатомрегулирования Украины.

До сих пор на всех 3 аварийно отключенных энергоблоках (блоки №1-3) продолжаются работы по налаживанию штатного электроснабжения каналов безопасности реакторных установок, которые обеспечивают долгосрочный отвод тепла от активной зоны реакторных установок.

По данным Госатомрегулирования, на первом энергоблоке защитная оболочка реакторной установки остается целостной и продолжает находиться под избыточным давлением паро-газовой смеси, которая образовалась вследствие выкипания теплоносителя 1-го контура. Персонал станции продолжает проводить превентивные периодические сбросы избытка пара на площадку АЭС с целью сохранения целостности защитной оболочки реакторной установки.

Вечером 12 марта аварийно-ремонтной бригаде удалось открыть клапан на линии дозаполенения первого контура и подать к реакторной установке морскую воду в смеси с борной кислотой с помощью специальной передвижной насосной станции.

12 марта около 11 час. по киевскому времени из-за повторных толчков силой до 6,2 балла по шкале Рихтера разрушена одна из стен вспомогательного корпуса вблизи энергоблока №1 АЭС, что повлекло разрушение и взрыв ресивера водорода. 4 человека получили травмы, здание реакторной установки не повреждено.

Один рабочий получил дозу 10,63 рентгена во время открытии предохранителя клапана защитной оболочки для сбросов избытков пара (переоблучение).

На утро 13 марта, вследствие повторных толчков пострадали еще 3 работника станции.

Мощность дозы облучения на площадке АЭС Фукусима-1 постепенно растет и составляет от 4000 до 10000 мкР/год (фоновые значения – около 15-25 мкР/год). В местах радиоактивного загрязнения на площадке АЭС возле энергоблока №1 найдены изотопы радиоактивного йода и цезия, подтверждающие предварительные предположения о частичной разгерметизации топливных элементов в активной зоне блока №1 АЭС.

На утро 13 марта с.г. полностью завершено временное отселение жителей вокруг АЭС Фукусима-1: из 10-км зоны были отселены 30 тыс. лиц, из 20-км зоны – 170 тыс. лиц.

По сообщению Органа ядерного регулирования Японии авария на энергоблоке №1 АЭС Фукусима-1 была классифицирована согласно уровню 4 международной шкалы INES – «авария с частичным повреждением топлива без значительного риска за пределами площадки АЭС». По данным МАГАТЭ и Всемирной метеорологической организации, на площадке АЭС - слабый северо-восточный ветер со скоростью 0,5-2 м/с; по прогнозам такая погода останется на протяжении ближайших трех дней.

11:49Японцев просят максимально сократить потребление энергии

Правительство Японии создало штаб для координации действий и снабжения страны электричеством, кроме того, при правительстве будет создана система оперативного оповещения иностранцев, находящихся в Японии, на их родных языках.

Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил на пресс-коференции в Токио генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО. Он подтвердил, что огромный ущерб, нанесенный землетрясением энергетическим компаниям Японии, может привести к перебоям с электроэнергией.

"Мы просим население, промышленные объекты максимально сократить потребление энергии. Правительство дало указание энергокомпаниям в кратчайшие сроки восстановить мощности, но мы понимаем, что это требует времени. Для координации работы при правительстве создан штаб по снабжению электроэнергией", - сказал Ю.ЭДАНО.

Он заявил о том, что для обеспечения иностранцев, находящихся в Японии, точной и оперативной информацией на их родных языках, при правительстве будет создан отдел, который должен будет предоставлять информацию о ситуации на иностранных языках. Ю.ЭДАНО завил также, что масштабы землетрясения делают крайне необходимой помощь добровольцев. Для координации действий между добровольческими организациями и правительством будет создан специальный комитет при правительстве.

10:15 Меркель: то, что произошло в Японии, должно стать переломным моментом

Все атомные электростанции Германии будут тщательно проинспектированы в связи с утечкой радиации в Японии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"То, что произошло в Японии, должно стать переломным моментом для всего мира, - приводит ее слова РосБизнесКонсалтинг. - Нельзя продолжать работу в прежнем режиме после того, как подобное случилось в такой высокотехнологичной стране, как Япония, где уровень безопасности атомной энергетики соответствует самым высоким стандартам".

В Германии накануне прошла многотысячная акция протеста против политики федерального правительства в области атомной энергетики.

09.29. Есть угроза нового взрыва на одном из блоков АЭС в Японии

Есть угроза нового взрыва на одном из блоков японской АЭС "Фукусима-1", аналогичного произошедшему в субботу, сообщил на брифинге в воскресенье генеральный секретарь кабинета министров Японии Юкио Эдано.

По его словам, на третьем блоке АЭС удалось поднять уровень воды, процесс охлаждения реактора налаживается. Однако есть вероятность, что водород поднялся к потолку блока и может произойти такой же взрыв, как в субботу на первом блоке, пишет РИА "Новости".

Говоря о радиационном фоне, Эдано сказал, что уровень радиации ночью поднялся было в пределах станции до уровня 1557.5 микрозивертов в час (1015 - норма облучения для человека в год), но к утру уровень радиации понизился до 184.1.

На АЭС "Фукусима-1"и "Фукусима-2" после землетрясения был введен чрезвычайный режим из-за выхода из строя системы охлаждения. На "Фукусиме-1" специалистам удалось вывести часть газа, скопившегося в защитной оболочке реактора, устранив угрозу ее разрушения. Но потом на АЭС произошел взрыв, пострадали четыре человека. Власти объявили эвакуацию населения в радиусе примерно 20 километров вокруг АЭС "Фукусима-1".

00.51. Еще на одном реакторе в Японии вышло из строя аварийное охлаждение

В Японии на АЭС "Фукусима-1", где произошел взрыв вблизи первого реактора, была выявлена также проблема с третьим энергоблоком - там вышла из строя система аварийного охлаждения, передает Reuters со ссылкой на Агентство ядерной безопасности страны.

Как сообщается, в ближайшее время потребуется подача воды на реактор, чтобы обеспечить его охлаждение.

00.18. До 160 человек могли подвергнуться облучению в Японии

Число людей, которые подверглись радиоактивному облучению в результате аварии на АЭС "Фукусима-1" может достигать 160 человек, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителей японского Агенства по ядерной и промышленной безопасности.

Девять человек уже, судя по результатам обследования, подверглись повышенному облучению, и власти считают, что количество пострадавших может достичь от 70 до 160 человек.

12 марта

22:58 Россия готова увеличить поставки газа и угля в Японию

Россия готова увеличить поставки энергоносителей в Японию из-за уменьшения производства электричества на АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр РФ Игорь СЕЧИН на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

В частности, И.СЕЧИН отметил, что ядерная энергетика в энергетическом балансе Японии составляет порядка 30%, 17% – газ и 22% – уголь и другие источники.

По его словам, Японии необходимо решать вопрос о замещении убывающих мощностей, и ее руководство обратилось в «Газпром» с просьбой рассмотреть возможность увеличения поставок сжиженного природного газа.

И.СЕЧИН сообщил, что сейчас решается вопрос о перенаправлении в Японию двух кораблей со сжиженным газом, которые предназначались для других потребителей.

Также он заявил, что РФ может достаточно быстро нарастить поставки угля - на 3–4 млн тонн.

Кроме того, по словам И.СЕЧИНА, российская сторона готова рассмотреть возможность прокладки подводного кабеля для поставки электроэнергии с Дальнего Востока.

21:44 Минпром Франции не считает аварию в Японии, сравнимой с Чернобылем

Министр промышленности Франции Эрик Бессон не считает аварию на японской АЭС "Фукусима-1" ядерной катастрофой, сравнимой с взрывом на Чернобыльской АЭС.

"На этой стадии и согласно информации, которой мы располагаем, речь идет о серьезной аварии, но не о ядерной катастрофе. Это не имеет ничего общего с аварией в Чернобыле ни по совокупности фактов, ни, на данный момент, по последствиям", - приводит РИА "Новости" его слова журналистам после министерского совещания по этому вопросу.

По его словам, вопрос ядерной безопасности - это лишь часть японской трагедии, и "далеко не самая важная".

16.29. Реактор АЭС в Японии 10 дней будут охлаждать морской водой

Генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО заявляет, что для охлаждения реактора на атомной электростанции «Фукусима-1», где сегодня произошел взрыв, будет использоваться морская вода.

«Ядерный реактор защищен металлическим контейнером. Мы решили заполнить контейнер морской водой, чтобы охладить реактор», - сказал Ю.ЭДАНО, передает Газета.ру.

«На данный момент никаких существенных изменений в уровне радиации за пределами реактора не зафиксировано. Поэтому мы призываем всех сохранять спокойствие», - подчеркнул генсек.

Также он добавил, что для заполнения контейнера вокруг реактора понадобится около десяти часов, а для полного охлаждения – десять дней.

В субботу на АЭС в Фукусиме произошла утечка радиации. В воздухе в районе АЭС выявлен радиоактивный цезий, который образуется при реакции ядерного деления. По предварительным данным, цезий мог распространиться в воздухе из-за сплава топлива в одном из реакторов.

Позднее генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО заявил, что во второй половине дня уровень радиации в воздухе после взрыва атомной электростанции «Футусима-1» снизился.

Эвакуация жителей в районах двух АЭС все еще продолжается. Зона эвакуации уже дважды за сутки увеличивалась: сначала с трех до десяти километров, а после до 20 км.

14.10 Власти Японии заявляют: уровень радиации не превышен после взрыва на АЭС "Фукусима-1"

Уровень радиации после взрыва на японской АЭС "Фукусима-1" не превышен, заявил генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано, сообщает РИА Новости.

Он также сказал, что взрыв произошел не в реакторе: взорвалась внешняя оболочка блока из цемента и железобетона.

По данным компании Tokyo Electric Power, в 15.36 (9.36 мск) на АЭС "Фукусима-1" после сильного подземного толчка раздался взрыв, появилось задымление. Четыре человека, принимавших участие в работах на станции, получили ранения и были направлены в больницы.

11:55 Уровень радиации в здании японской АЭС превысил норму в тысячу раз

В Японии на атомной электростанции в префектуре Фукусима, пострадавшей от сильного землетрясения, резко вырос уровень радиации. Как сообщает Немецкая волнасо ссылкой на японское агентство Киодо, проверка в зале управления первого реактора этой АЭС выявила тысячекратное превышение нормы.

Между тем японские власти расширили до 10 километров радиус эвакуации жителей населенных пунктов, расположенных вокруг АЭС, сообщает агентство dpa.

В ночь на субботу в Японии зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 6,6 балла. Подземные толчки произошли в это раз в префектуре Ниигата на северо-западном побережье Японии, вдали от региона, пострадавшего в пятницу от землетрясения силой 8,8 балла и цунами.

10:34 На японской АЭС «Фукусима-1» произошел взрыв

Взрыв и выброс белого дыма произошли сегодня на пострадавшей от землетрясения японской АЭС «Фукусима-1», где ранее было зафиксировано расплавление части ядерного топлива, передает ИТАР-ТАСС.

По поступающим сообщениям, ранены несколько человек. Инцидент произошел на первом реакторе АЭС в районе 16:00 по местному времени.

Ранее в целях предотвращения разрушения оболочки реактора, был проведен сброс в атмосферу части радиоактивного пара. Затем в контуры охлаждения реактора начали закачивать пожарными насосами морскую воду.

Как сообщал УНИАН, число погибших и пропавших без вести от произошедшего 11 марта катастрофического землетрясения в Японии магнитудой 8,8, по последним данным Главного полицейского управления страны, превысило 2,5 тыс. человек.

Несколько населенных пунктов на северо-востоке страны оказались под ударами волн цунами высотой до 10 метров и превратилась в руины.

08:05 На японской АЭС началась неуправляемая ядерная реакция

В субботу на одной из японских атомных электростанций «Фукусима-1» началась неуправляемая цепная ядерная реакция, сообщает Газета.русо ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Ранее сообщалось, что давление внутри аварийного реактора АЭС «Фукусима-1» превышает коэффициент запаса прочности корпуса в 2,1 раза.

Температура и давление внутри одного из реакторов АЭС начали подниматься после сбоя в системе охлаждения, вызванного мощным землетрясением.

Агентство Киодо со ссылкой на специалистов, работающих над охлаждением реактора, сообщает, что возле первого блока АЭС "Фукусима-1" обнаружен радиоактивный цезий. Как считают специалисты, расплавились металлические оболочки, защищающие стержни реактора, то есть температура внутри реактора может достигать 1200 градусов. Появление цезия говорит о распаде урана. При этом, специалисты считают, что основная часть топлива по-прежнему остается в реакторе.

Радиоактивные вещества обнаружены около реактора, но утечки радиации за пределы АЭС не произошло. Из десятикилометровой зоны вокруг АЭС эвакуированы жители