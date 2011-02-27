Генсек НАТО: рано говорить об участии Украины в системе ПРО

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН убежден, что говорить о возможном участии Украины в создании Общеевропейской системы противоракетной обороны пока еще рановато.

Об этом руководитель Альянса заявил в интервью "5-му каналу".

“Мы сейчас выполняем совместную аналитическую работу совместно с Российской Федерацией, анализируя пути направления сотрудничества в создании системы противоракетной обороны", - уточнил А.РАСМУССЕН.

“И мы еще не определились окончательно с тем, какой должна быть эта архитектура системы противоракетной обороны. Поэтому пока еще преждевременно говорить о возможном участии в создании этой системы Украины”, - заявил генсек НАТО.