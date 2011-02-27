Украина может использовать российские боевые корабли

Россия предложила Украине использовать российские боевые корабли для базирования на них украинских сил специального назначения для борьбы с пиратством в Аденском заливе.

Об этом сегодня журналистам во Владивостоке сообщи министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ, передает РИА «Новости».

"Предложение с российской стороны прозучало. Если есть необходимость, то можно использовать на наших кораблях отряды специального назначения Украины", - сказал российский министр.

По его словам, теперь ответ за Киевом.

Принявший участие во встрече с журналистами министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ, в свою очередь, подчеркнул, что каждая страна должна внести свой вклад в антипиратскую операцию "Аталанта". По его словам, пиратские действия должны быть пресечены на море, но участие в операции может быть разным, в том числе при помощи размещения оперативных групп на кораблях. Но самое главное, это взаимодействие стран в Аденском заливе.

"У нас есть план использования самолета-амфибии Бе-12 в этом районе во взаимодействии с российскими моряками", - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Он подчеркнул, что этот противолодочный самолет имеет достаточный радиус действия и хорошие возможности по наблюдению за морской обстановкой.