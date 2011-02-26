Король Бахрейна уволил «устроивших кризис» министров

Король Бахрейна уволил в пятницу вечером трех министров, действия которых, как он заявил, «стали причиной кризиса», сообщает Газета.ру со ссылкой на телекомпанию Al Jazeera, которая, впрочем, не указывает должностей членов правительства или их имен.

Шиитское большинство Бахрейна вот уже в течение трех недель устраивает акции протеста против руководящего страной суннитского меньшинства. Начальный период демонстраций сопровождался их насильственным подавлением властями однако, потом манифестантам перестали чинить препятствия.

В середине этой недели сообщалось, что король Бахрейна находился с визитом в Саудовской Аравии.