В Хорватии требовали отставки премьера: десятки арестованных

В Хорватии несколько человек пострадали, десятки арестованы в ходе антиправительственных выступлений.

Как сообщают представители полиции, в четверг, 24 февраля, на улицы Загреба вышли около тысячи человек, которые требовали отставки премьера и кабинета министров, передает ИТАР-ТАСС.

Манифестанты попытались пройти к резиденции правительства и парламенту, однако дорогу им преградила полиция. Демонстранты забросали стражей порядка камнями и дважды попытались прорвать оцепление, однако это им не удалось, отмечает NEWSru.

Акции протеста состоялись и в других хорватских городах: в Пули вышли на улицу около 500 человек, в Славонском Броду - 200, в Риеке и Сплите - около ста. Там демонстрации прошли без инцидентов.