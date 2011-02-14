Намерение НАТО сотрудничать с Украиной не ослабло, несмотря на ее внеблоковый статус.

Об этом заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель Генсека НАТО по связям со странами Кавказа и Средней Азии Джеймс АППАТУРАЙ сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мы уважаем выбор украинского правительства и украинского народа о своем развитии – о внеблоковом статусе. Наше намерение сотрудничать с Украиной с тех пор не ослабло, и мы продолжаем помнить те обязательства, которые взяли на себя в Бухаресте», - сказал Д.АППАТУРАЙ.

По его словам, Альянсу представляется очевидным то, что украинское правительство намерено и дальше развивать свое сотрудничество с НАТО в самых разных областях.

При этом он, в частности, напомнил, что Украина сейчас активно продолжает участвовать в различных операциях НАТО.