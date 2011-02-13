Италия ввела режим гуманитарной катастрофы

Правительство Италии в субботу объявило режим гуманитарной катастрофы в связи с наплывом тысяч выходцев из Туниса, вынужденных покинуть страну после произошедшей в январе «жасминовой» революции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Совет министров объявил режим гуманитарной катастрофы в связи с наплывом выходцев из Северной Африки на юг территории страны. Это решение позволит органам, обеспечивающим общественную безопасность, незамедлительно принимать меры, необходимые для контроля этого явления и помощи гражданам, вынужденным бежать из стран Северной Африки", - говорится в коммюнике итальянского правительства.

Кроме того, итальянские власти уже распорядились создать специальный комитет, который займется этой проблемой.

За последние четыре дня на небольшой остров Лампедуза, принадлежащий Италии и расположенный в Средиземном море, прибыло около четырех тысяч беженцев из Северной Африки, преимущественно из Туниса, сообщил мэр Лампедузы Бернардино де РУБЕИС. Только за субботу порт острова принял восемь судов с 214 беженцами на борту. По данным представителей итальянских органов правопорядка, из Северной Африки в направлении Лампедузы следуют еще порядка десяти различных судов, предположительно перевозящих беженцев. Итальянские власти организовали воздушные перевозки и паромное сообщение для того, чтобы переместить наводнивших остров выходцев из Туниса в другие части страны. Прибывших из Северной Африки граждан отправляют в специализированные центры на Сицилии и юге Аппенинского полуострова для установления личности и получения необходимых для вынужденных иммигрантов документов.

Ранее в пятницу власти Италии обратились к странам Евросоюза с просьбой оказать помощь и содействие в связи с угрожающей стране гуманитарной катастрофой, а также развернуть у берегов Туниса миссию Frontex для контроля иммиграции.

Как сообщалось, 14 января 2011 года в Тунисе произошла "жасминовая" революция. В результате насильственной смены власти Президент Зин аль Абидин БЕН АЛИ бежал из страны с семьей в Саудовскую Аравию и на следующий день был отрешен от должности Конституционным советом страны. Власть перешла к премьер-министру, а затем к спикеру парламента. В стране было сформировано временное правительство национального единства. Новые власти страны разрешили все запрещенные прежде политические партии и объявили амнистию политзаключенным. По данным ООН, во время беспорядков погибли 219 человек, 510 получили ранения. Материальный ущерб государства оценивается в 1,6 млрд. евро. Многие сторонники режима З. БЕН АЛИ бежали из страны, опасаясь начавшихся там преследований.