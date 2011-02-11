Армия взяла власть в Египте и просит не беспокоиться

Высший совет вооруженных сил Египта, принявший в пятницу на себя власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, заявил, что не собирается подменять собой гражданские власти.

"Высший совет вооруженных сил не является альтернативой той законной власти, которая устраивает египетский народ", - говорится в заявлении.

Совет также пообещал вскоре сделать ряд заявлений по управлению страной в ближайший период.

Президент Египта Хосни Мубарак в пятницу ушел в отставку, передав бразды правления Высшему совету вооруженных сил.

Сейчас военные снимают оцепление вокруг площади Тахрир в Каире. Там начали разбирать баррикады и снимать заграждения из колючей проволоки, передает корреспондент РИА Новости. Площадь Тахрир с 25 января была центром египетской революции.

Сразу после объявления об отставке Мубарака часть демонстрантов покинула площадь. В то же время навстречу им двигались тысячи других горожан - они, узнав об отставке президента, спешили разделить радость победы с единомышленниками.

"Народ и армия едины!" - скандируют на площади. Сотни тысяч демонстрантов взрывают петарды и танцуют, обнимаются с военными, водружают национальные флаги на танки.