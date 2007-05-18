Половину постов в кабинете министров Саркози заняли женщины

Премьер-министр Франции Франсуа Фийон объявил состав нового правительства, сообщает AFP. Половину постов в нем заняли женщины, а министром иностранных дел назначен социалист Бернар Кушнер.

Имена 15 членов нового кабинета названы на следующий день после назначения Франсуа Фийона на пост премьер-министра.

Многие из назначенных членов кабинета работали еще с Жаком Шираком, предшественником Саркози. Но есть и новые назначения, включая первого во Франции министра родом из Северной Африки.

Назначение социалиста Кушнера, который на протяжении предвыборной компании поддерживал соперницу Саркози Сеголен Руаяль породило раскол в левых кругах страны.

Лента.ру