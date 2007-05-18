Половину постов в кабинете министров Саркози заняли женщины
11:33, 18 мая 2007Мир
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Оглашен состав правительства
|Франсуа Фийон
Имена 15 членов нового кабинета названы на следующий день после назначения Франсуа Фийона на пост премьер-министра.
Многие из назначенных членов кабинета работали еще с Жаком Шираком, предшественником Саркози. Но есть и новые назначения, включая первого во Франции министра родом из Северной Африки.
Назначение социалиста Кушнера, который на протяжении предвыборной компании поддерживал соперницу Саркози Сеголен Руаяль породило раскол в левых кругах страны.
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