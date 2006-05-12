К Червоненко прибыла официальная делегация из Ирака

Сегодня в Запорожскую область с официальным визитом прибыла делегация Республики Ирак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации, делегация иракской провинции Васит во главе с ее губернатором Латифом Хамид Турфа Аль-УХИБИ посетит два города Запорожского региона: Бердянск и Запорожье.

Во время визита, который продлится до 18 мая, члены делегации ознакомятся с работой и продукцией ряда наукоемких предприятий Запорожской области: проведут встречи с руководством ОАО "Мотор Сич", ОАО "Запорожтрансформатор" и Научно-производственного комплекса "Искра".

Программой визита так же предусмотрено посещение представителями Ирака Запорожского национального технического и Запорожского государственного медицинского университетов, которые на протяжении десятков лет традиционно принимают на обучение не только украинских, но и иностранных студентов.

По данным пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, в Запорожье иракская делегация посетит так же выставку "Машиностроение. Металлургия" и ознакомится с работой Запорожского хлебозавода.

Глава делегации проведет официальную встречу с председателем Запорожской облгосадминистрации Евгением ЧЕРВОНЕНКО.