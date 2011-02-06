Египет: преступники повредили не мумии, а два черепа

Ни одна мумия, находящаяся в экспозиции знаменитого на весь мир Каирского музея не пострадала в результате нападения мародеров. Об этом заявил госминистр правительства Египта по делам древностей Захи ХАВАС.

Как передает РИА Новости, министр отметил, что во время нападения на музей во время массовых беспорядков в египетской столице, злоумышленники все же повредили порядка 70 экспонатов музея, которые теперь подлежат реставрации. Ранее в СМИ появилась информация, что мародеры уничтожили две мумии.

"Преступники повредили не мумии, а два черепа, которые находились во время нападения в лаборатории музея", - сказал З.ХАВАС. Он также добавил, что в настоящее время в музее уже восстановлены все разбитые мародерами витрины.

Каирский музей расположен на площади Тахрир в столице Египта, ставшей в последние две недели ареной противостояния властей и оппозиции, зачастую переходившего в прямые столкновения. Музей подвергся нападению 28 января, когда на Тахрире произошли беспорядки. Здание также неоднократно забрасывали бутылками с зажигательной смесью и камнями в последующие дни столкновений, рядом горели автомашины, строились баррикады. В настоящее время охрану музея осуществляет армия Египта.

В экспозиции Каирского музея представлены тысячи бесценных экспонатов, в том числе принадлежащих к наиболее интересной для туристов эпохе фараонов Древнего Египта. Среди наиболее знаменитых на весь мир памятников Каирского музея можно назвать сокровища из гробницы фараона Тутанхамона, а также зал древнеегипетских мумий.