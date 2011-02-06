СМИ узнали, где египетский президент хранит свои 40-70 млрд. долл.

Состояние семьи президента Египта Хосни Мубарака, отставки которого требуют тысячи граждан Арабской Республики, может составлять 40-70 млрд долл. Такую информацию распространили британские СМИ со ссылкой на подсчеты ближневосточных экспертов.

Сообщается, что значительную часть своего состояния египетский лидер "сколотил" за годы своего вице-президентства и пребывания на посту заместителя министра обороны и командующего египетскими ВВС, когда он имел отношение к многочисленным инвестиционным проектам и крупным военным контрактам.

По данным экспертов, основная часть средств Х.Мубарака размещена в британских и швейцарских банках, а также вложена в объекты недвижимости в городах Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе и на побережье Красного моря.

Ни президент Египта, ни его окружение эту информацию не комментируют, замечает РосБизнесКонсалтинг.