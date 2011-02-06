Сенатор США: политика Запада в Беларуси жалко провалилась

“Стратегия привлечения и взаимодействия с Лукашенко, которую проводили Соединенные Штаты и Евросоюз в последние годы, провалилась. Жалко провалилась, и это видно по действиям Лукашенко, - заявил американский сенатор Джозеф Либерман в эксклюзивном интервью Радио Свобода. - И теперь США и ЕС должны, во-первых, четко заявить, что автократичная власть Лукашенко больше не приемлема, а, во-вторых, сделать все возможное, начиная с целевых экономических санкций, чтобы оказать давление на Лукашенко и его окружение и добиться смены их поведения.

Нужно увеличить материальную и техническую поддержку белорусской оппозиции и гражданского общества в Беларуси, - продолжил сенатор, который прибыл на Мюнхенскую конференцию по политике безопасности, а потом едет в Литву на встречу с белорусами. - Потому я рад, что мы уже в сущности положили начало этой новой политике, когда США и ЕС объявили в начале недели, что усилят санкции против режима Лукашенко и увеличат помощь в поддержку демократии для белорусского народа.

– Полностью понимаю и поддерживаю белорусский народ, который с подозрением относится к Москве, – добавил он, объясняя какой видит здесь роль России. - И из-за ее роли в поддержке Лукашенко в прошлом, и также из-за ее агрессивных посягательств вне пределов российских границ.

Мы знаем, что стратегия Лукашенко часто заключалась в том, чтобы столкнуть Россию и Запад между собой, поэтому не думаю, что простить это Лукашенко было бы в интересах ни Москвы, ни Вашингтона, ни Брюсселя. Поэтому я надеюсь, что мы сможем найти возможность, чтобы три центра власти – США, ЕС и Россия – нашли общий лучший подход к Лукашенко.